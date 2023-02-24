Muğla Valisi Tavlı iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, 11 ili etkileyen depremler sonrasında bölgeye yapılacak yardımların koordine edilmesi ve Muğla'da misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla iş insanları, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.



Valilik 75. Yıl Salonundaki toplantıda, Vali Yardımcısı Murat Sarı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Develi ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Feriştah Feride Şölener'in yanı sıra il genelinden turizm ve otel yöneticileri hazır bulundu.



Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, il genelinden tüm kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, odalar ve borsanın depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma, beslenme, giyim yardımı, barınma gibi konularda deprem bölgesine yardımda

bulunmak için devletle birlikte tüm imkanlarını seferber ettiğini bildirdi.



Otelcilerin depremden etkilenen illerden tahliye olan vatandaşlara imkanları ölçüsünde kapılarını açtığını ifade eden Tavlı, "Hepsinden Allah razı olsun. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardımda bulunan ve yürütülen çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Muğla'dan bölgeye konteyner, seyyar tuvalet ve banyo, çadır, uyku tulumu, gıda kolileri, hijyen malzemeleri gibi öncelikli ihtiyaçların gönderilmeye devam ettiğini belirten Vali Tavlı, il genelinde misafir edilen depremzede vatandaşların sağlık, beslenme, giyim gibi ihtiyaçlarının da giderilmesi için tüm çalışmaların yapıldığını dile getirdi.



Toplantıda yapılan yardımlar konusunda bilgi verildi. Ardından depremzede vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla AFAD tarafından başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ve diğer yardım kampanyalarına, sivil toplum kuruluşlarının, iş insanların ve vatandaşların desteklerini sürdürmeleri konusunda çağrıda bulunuldu.

Ayrıca, Vali Tavlı başkanlığında kamu kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla afet koordinasyon toplantısı da yapıldı.



Toplantıda, kurum müdürleri tarafından yapılan çalışmalar, bugüne kadar yapılan yardımlar, bölgeye giden personel ve ekipmanlar hakkında bilgilendirmeler yapılırken, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar da ele alındı.



Tavlı, Muğla'dan yardımların ve çalışmalara katılacak personelin deprem bölgesine ulaştırılması için araç desteği sağlayan Kamyoncular, Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odaları temsilcileri ile Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanlarıyla da düzenlediği toplantıda görüştü.

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