Muğla Müftülüğü personelinin depremzede çocukla vedalaşması duygulandırdı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'e giden diyanet görevlisine, depremzede çocuğun "Gitme ben seni çok sevdim" demesi duygulandırdı.

Muğla İl Müftülüğünca deprem bölgelerine gönüllü personel gönderildi. Depremin yaralarını sarmak için Gaziantep'e giden ekiplerin arasında yer alan Dilaver Çakır, bölgede tanıştığı minik Arda ile bağ kurdu.

Bölgede çalışmalarını tamamlayan ve dönüş hazırlıklarına başlayan Çakır, minik Arda ile vedalaştı.

Arda'yı oğlu gibi sevdiğini ifade eden Çakır, "Allah nasip ederse yarın buradaki görevim bitiyor ve başka abilerin gelecek. Seni oğlum gibi sevdim. Artık sen benim manevi oğlumsun. Keşke telefon numaran olsaydı. Seninle daima görüşürdük ve Muğla'ya davet ederdim. Seni çok sevdim. İnşallah beni unutmazsın." diye konuştu.

Bunun üzerine Minik Arda, "Gitme ben seni çok sevdim. Seni unutmayacağım." diyerek duygulandı.

Müftülük çalışanı ile çocuğun vedalaştığı anın videosu, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

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