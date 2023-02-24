Muğla'da 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde aranan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kazıklı Mahallesi'nde kolluk devriyesi yapan ekipler, hakkında 12 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.





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