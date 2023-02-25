AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Kavaklıdere'de depremzedeleri ziyaret etti

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Yatağan, Dalaman, Ortaca, Marmaris ve Datça'dan sonra Kavaklıdere'de depremzedeleri ziyaret etti.

Gökcan, İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Mehmet Demir ile kaymakamlık koordinasyonunda misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremzedelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Güven ve Belediye Başkanı Demir'den bilgi alan Gökcan, ilçe halkının depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Gökcan, ilk olarak depremde Adıyaman'da annesi vefat eden Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Vahit İşkur ve Kavaklıdere'ye gelen ailesini ziyaret etti.

Uzman Çavuş İşkur ve ailesine taziyelerini ileten Gökcan, vefat eden annesine de Allah'tan rahmet diledi. Ardından deprem sonrasında ilçeye gelen Ahmet Çalışkan ve ailesi ile Osman Çetin ve ailesine de geçmiş olsun dilekleri iletti.

Gökcan, yaptığı açıklamada, depremzede vatandaşlara her konuda sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremzede vatandaşlar için her türlü yardımın yapılmaya devam ettiğini ve asla mağdur edilmeyeceklerini ifade eden Gökcan, şunları kaydetti:



"Devletimiz güçlüdür ve bu güçlükleri de hep birlikte aşacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerin tamamını en kısa zamanda yeniden ayağa kaldıracak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi hiçbir kardeşimizi asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ederek ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimizi yeni evlerine kavuşturacağız."

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