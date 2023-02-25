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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da kuaförlük eğitimi alan öğrenciler depremzedeleri tıraş etti

AA

Muğla'da kuaförlük eğitimi alan öğrenciler depremzedeleri tıraş etti

MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen depremzedeleri, kuaförlük eğitimi alan öğrenciler tıraş etti.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde güzellik ve saç bakım hizmetleri alan erkek ile kadın kuaförlüğü dalı öğrencileri depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyor.

Usta öğreticileri eşliğinde 10 erkek ve 10 kadın kuaförlüğü öğrencisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ve Fethiye Polisevi'nde konaklayan depremzedeleri tıraş etti.

Öte yandan, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, depremzedeler ile öğrencileri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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