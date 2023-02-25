Muğla'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü ağır yaralandı

Ülkenin en tehlikeli suçluları böyle götürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Beste Olcar (19) idaresindeki elektrikli skuter, İçmeler Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal ile Melisa caddelerinin kesiştiği noktada Erdal Y. yönetimindeki 48 NH 496 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Olcar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olcar'ın kafa ve omurilik hasarı nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Erdal Y. ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.