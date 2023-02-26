Bodrum'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Uyuşturucu dedektör köpeği "Efor", otobüsün bagajındaki bir pakete tepki verdi.

Paketin sahibinin araçta olmadığının tespiti üzerine otobüs terminale kadar takip edildi. Terminalde şüpheli A.T. paketi teslim aldığı sırada ekiplerce yakalandı.

Pakette 1808 gram sentetik uyuşturucu ve 164 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.