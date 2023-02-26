Yunanistan'dan sosyal dayanışma ekibi, depremzedelere yardım malzemesi getirdi

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MUĞLA (AA) - Yunanistan'dan feribot ile Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen sosyal dayanışma ekibi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım malzemesi getirdi.

Bodrum Cruise Port'a yanaşan feribottan inen "Oallosanthropos-Humanitarian Aid" adlı sosyal dayanışma ekibinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırmak üzere getirdiği yardımlar, buradaki Kızılay gönüllüleri ve belediye personeli tarafından kamyonete taşındı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, ekip lideri Konstantınos Polychronopoulos ve beraberindekilere çiçek verdi.

Polychronopoulos, deprem bölgesindeki insanlara yardım etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konstantınos Polychronopoulos ve beraberindeki 3 kişilik heyet, yardım malzemelerini Hatay'a götürmek üzere kamyonet ile yola çıktı.

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