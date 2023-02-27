Muğla'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

T.T. (28) yönetimindeki 48 ABD 874 plakalı motosiklet, Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisinde İ.D. (32) idaresindeki 48 BB 3179 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan T.T, yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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