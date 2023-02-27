Muğla'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Necil C. idaresindeki 48 LV 795 plakalı otomobil, Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Keyfoturağı mevkisinde devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan Necil C, sağlık ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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