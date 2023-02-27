Fethiye'de bir yapının kaçak kısımları belediye ekiplerince yıkıldı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde bir binanın sonradan yapıldığı belirlenen kaçak bölümleri belediye ekiplerince yıkıldı.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yasal işlemleri tamamlanan ve yıkım kararı çıkan kaçak ve izinsiz yapıların Yapı Denetim ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yıkımları sürüyor.



Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki binanın da ruhsat alındıktan sonra imara aykırı olarak yapılan ilavelerin yıkım işlemi yapıldı.

Yıkım esnasında polis ile zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İmar planına aykırılıklar ve fazla kat çıkılan yapılarla olan mücadelenin süreceği kaydedildi.

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