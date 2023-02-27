Bodrum'da denizde sürüklenen tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

Bodrum Kalesi önlerinde içerisinde kimse bulunmayan 15 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine KEGM'nin "KIYEM-6" isimli hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Bota yedeklenen tekne, Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.