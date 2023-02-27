Muğla'da sahte krem ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte krem ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ilaç üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 bin sahte krem, ruhsatsız tabanca, 118 fişek ele geçirildi.

Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.