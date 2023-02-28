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Muğla'da "huzur ve güven uygulamasında" yakalanan 27 şüpheli tutuklandı

AA

Muğla'da "huzur ve güven uygulamasında" yakalanan 27 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen "huzur ve güven uygulamasında", haklarında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 49 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince dün 08.00-18.00 saatlerinde farklı ilçelerde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik "huzur ve güven uygulaması" adı verilen çalışma gerçekleştirildi.

Çok sayıda ekibin katıldığı uygulamada "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tefecilik", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "göçmen kaçakçılığı" gibi suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si çıkarıldıkları hakimliğince tutuklandı, 22'si serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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