Bodrum'da su alan tur teknesi yarıya kadar battı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alıp yarısı batan tur teknesinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum Limanı'nda rıhtıma bağlı yaklaşık 10 metrelik tur teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Ahşap tekne, sabah saatlerinde yarısı suya gömülü vaziyette bulundu. Teknenin çevresi yüzer bariyerlerle çevrildi.

Maddi hasarın meydana geldiği teknenin bölgeye gelen dalgıçlar ve vinç yardımıyla kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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