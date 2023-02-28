Deprem bölgesinden dönen arama kurtarma timleri Vali Tavlı ile bir araya geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı timleriyle görüştü.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tavlı'nın deprem bölgesinden gelen arama kurtarma timlerini Valilik'teki kabulünde, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ve Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı da bulundu.

Tavlı, kabulde yaptığı konuşmada, arama kurtarma ekiplerinin afetten etkilenen vatandaşlar için canlarını ortaya koyarak cesaretle, fedakarca ve kahramanca çalıştığını söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği özveri, cesaret ve fedakarlığın takdire şayan olduğunu aktaran Tavlı, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Muğla'da devletimizin tüm imkanları seferber edildi ve devlet millet el ele, omuz omuza yardım seferberliği başlatıldı. İlk olarak arama kurtarma, ilkyardım ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi." dedi.

Tavlı, devlet ve milletin dayanışma içerisinde tek yürek olarak her tür felaket ve sıkıntının üstesinden birlik ve beraberlikle geleceğini vurguladı.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ve aziz millete geçmiş olsun dileklerini ileten Tavlı, "Zor koşullarda ve özveriyle çalışan, insanlara yardımcı olabilmek için birbiriyle ve zamanla yarışan arkadaşlarımıza üstün gayretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kabulde, arama kurtarma timleri de deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında Tavlı'ya bilgi verdi.

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