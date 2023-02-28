Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı fiziki ve istihbari çalışma sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin (64) sosyal medyada fotoğraf paylaştığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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