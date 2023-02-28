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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalaman'da 11 mahallede incir fidan dağıtımı yapıldı

AA

Dalaman'da 11 mahallede incir fidan dağıtımı yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 11 mahallede incir fidan dağıtımı töreni yapıldı.

Taşbaşı Mahallesi'nde Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İdar ile vatandaşların katılımıyla "Dalaman İnciri Fidan Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, törende yaptığı konuşmada, Muğla'nın tarım ve turizm kenti olarak Ege'nin incisi olduğunu ve bölgede coğrafi işaretli ürünleri iç ve dış pazarda tüketerek dünyaya da sundukların söyledi.

Saylak, İl Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Törende yaklaşık 1400 incir fidanını dağıtıldı.

Öte yandan ilçede 1500 dekar alanda toplam 600 ton incir üretildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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