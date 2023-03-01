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Bodrum'da engelli Bilgin Özşeker, depremzedelere yardım için yaklaşık 20 bin lira topladı

AA

Bodrum'da engelli Bilgin Özşeker, depremzedelere yardım için yaklaşık 20 bin lira topladı

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan konuşma ve kısmen yürüme engelli Bilgin Özşeker, depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD ve Kızılay'a 20 bin liraya yakın bağış topladı.

Doğuştan konuşma ve kısmen yürüme engelli 61 yaşındaki Bilgin Özşeker, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak için harekete geçti.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı destekçilerinden de olan Özşeker, bir süredir vatandaşların yoğun olduğu alanlarda depremzedeler için bağış topladı. Yardımları banka aracılığıyla AFAD ve Kızılay'ın resmi hesaplarına yatıran hayırsever vatandaş, dekontları da vakfın yetkililerine teslim etti.

Konuşulanları anlayan ancak konuşamayan, işaret dili de bilmeyen Bilgin Özşeker, gönderdiği bağışlarla özellikle çocuklara ve bölgede zorda olan insanlara kendince destek oldu.

- "Bu konularda çok duyarlı bir kişi"

Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, AA muhabirine, Özşeker'in hayır işlerinde her zaman en ön sırada yer aldığını söyledi.

İlçede yetkili kurumlarca yardım koordinasyonu başladığında kendilerinin de yönetim kurulu olarak "Ne yapabiliriz?" diye düşündüklerini anlatan Balaban, bu süreçten sonra Bilgin Özşeker'in de çalışma içerisinde olmak istediğini söylediğini ifade etti.

Özşeker'in camide, pazarda, çarşıda her yerde depremzedeler için yardım topladığın belirten Balaban, "Tanıdığı, tanımadığı herkesten bağış aldı. Dekontlarını da bize getirdi. Bilgin, AFAD ve Kızılay'a 20 bin liraya yakın bağışta bulundu. Bilgin, hakikaten bu konularda çok duyarlı bir kişi. Vakfımızın her yönetim kuruluna katılır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de yönetim kurulu ve genel kurul üyeleri ile öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve gönüllülerimizle herkes kendince yardımda bulundu." diye konuştu.

Bodrum Sağlık Vakfı Danışma Kurulu Başkanı ve önceki dönem yönetim kurulu başkanı İbrahim Akkaya da Özşeker ile yaklaşık 30 yıldır vakıfta birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Bilgin'in bütün zorluklarını yok sayarak küçük küçük miktarlarla topladığı 20 bin liraya yakın parayı Türk Kızılay'ı ve AFAD'a gönderdiğini anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

"Biz yurttaşlık bağıyla hepimiz akrabayız. Bir gün başımıza bir şey gelirse hali iyi olanlar diğerleriyle birlikte hareket edecekler. Bilgin her zaman bunu bize hatırlatıyor. Bir sorun varsa görev almak için hiç işaret beklemiyor. Gördüğü bir sorunu görmemezlikten gelmiyor. Bir sorun varsa etrafındakileri hemen göreve davet ediyor. Bilgin'in 20 bin lira bağış toplayan bu kampanyası toplum için çok öğretici bir şey. Bilgin çok kolay yürüyen ve kolay hareket edebilen bir arkadaşımız değil. Ama ona rağmen bütün Bodrum'u gezip 3-5 lira toplayarak 20 bin liraya ulaştı. Kendisini tebrik ediyorum."

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül de depremzedelerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye gayret ettiklerini ifade etti.

Bilgin Özşeker'in her anlamda vakfa ve kendilerine destek verdiğini vurgulayan Şengül, "O bizim her ihtiyacımızda yanımızda olduğu gibi bizde onun bu kampanyasına destek vermeye gayret ettik. Kendisinin gayreti gerçekten şaşılacak derecede. Çok duyarlı bir insan." dedi.

Kendisine her an yardımcı olmaya çalışan Cavit İstekli de toplanan bağışları motosikletiyle bankaya götürüp yatırdıklarını belirterek, Bilgin Özşeker'in çok değerli bir insan olduğunu vurguladı.

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