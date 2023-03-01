Muğla'da depremden etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), depremden etkilenen illerden tahliye edilerek Menteşe ilçesinde misafir edilen çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirdi.

MSKÜ Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 63 kişilik gönüllü ekip, Turgut Reis öğrenci yurdunda misafir edilen çocuklarla bir araya geldi.

Depremzede çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlamak, normalleşme sürecine katkıda bulunup onları stresten uzak tutmak için eğitsel faaliyetler gerçekleştiren gönüllü ekip, drama, müzik, fen, eğitsel oyunlar, yoga ve palyaço gibi her yaştan çocuğa hitap eden programla çocukların gönlünü kazandı.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, gazetecilere, depremden etkilenen çocuklara hem eğitsel hem de motivasyon amacıyla etkinlikler yaparak yaralara merhem olmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yıldız, etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.





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