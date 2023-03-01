Muğla'da kadınlar tarafından örülen ürünler depremzedelere ulaştırılıyor

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MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesinin örgü kursuna katılan kadınlar tarafından örülen oyuncak bebek, lif ve kıyafetler depremzedelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Menteşe Belediyesine bağlı örgü kurslarına katılan kadınlar, depremzede çocuklar için el emeği göz nuru ile ördükleri ürünleri Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezine teslim etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, tüm ülkeyi derinden etkileyen depremlerin ardından çalışma yürüttüklerini, deprem sonrasında kente gelen depremzedelerin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Belediyenin örgü kursuna katılan kadınların, eğitmenleri ile çok güzel bir hassasiyet göstererek çocuklar için oyuncak bebek, lif ve kıyafet ördüklerini belirten Gümüş, "Depremzede çocuklarımızın bu oyuncaklarla oynayarak, kıyafetleri giyerek bir nebze olsun mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın yaşadıkları bu acı durumun üzerine bu oyuncaklarla oynayarak yüzlerinde bir tebessüm oluşması temel amacımızdır." dedi.

Gümüş, ülke olarak yaşadıkları bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacaklarını dile getirdi.

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