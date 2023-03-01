Muğla'da yatay mimari uygulaması sürecek

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MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kentte 2017 yılından bu yana mikrobölgeleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, deprem riskine karşı konutların yatay mimariyle inşa edilmeye devam edeceğini söyledi.

Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, kentte depreme karşı alınan önlemler, afet durumunda uygulanacak planlar ve afetlere karşı uygulanan yol haritası hakkında bilgi verdi.

Muğla'da deprem üretebilecek faylar, büyüklükleri, yapı stokları, imar durumları ve Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları anlatan Gürün, imar planlarının bütünsel olarak ele alındığını ve jeolojik etütlerden geçemeyen bölgelere imar izni verilmediğini kaydetti.

Depremin önlenecek bir durum olmadığını ancak depreme hazırlanarak can kayıplarının önüne geçilebileceğini belirten Gürün, şöyle konuştu:



"2017 yılında bu yana Muğla'nın zeminini inceliyoruz. Muğla'daki aktif 4 fay bölgesinde mikrobölgeleme çalışmalarını Menteşe merkez, Milas Ören, Marmaris ve Seydikemer'de tamamladık. Fethiye, Sarıgerme ve Gökova Çıtlık bölgelerinde planlama yaptık. 1999 yılından bu yana kat sınırlaması uyguladık ve bu anlayıştan vazgeçmeyeceğiz. Muğla Belediyesiyken nüfusumuz 30 bin dolaylarındaydı ancak şimdi yeni adıyla Menteşe şu an 100 bini aştı. Biz bu nüfus artışına rağmen dikey değil yatay mimariye izin verdik."

Yürüttükleri çalışma neticesinde Türkiye'de en düşük katlı şehirlerden 3'üncü sırada olduklarını vurgulayan Gürün, AKOM merkezinin bulunduğu bölgede deprem sonrası afet planı kapsamında mobil konteyner, mutfak, tuvalet, banyo gibi malzemeler üreteceklerini söyledi.

Osman Gürün, acil durumlar için kentte 617 toplanma alanı ile 37 geçici kamp alanı belirlendiğini dile getirdi.





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