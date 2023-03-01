Fethiye’de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için masa ve tabure üretiyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, depremzedeler için portatif masa ve tabure üretimi yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, eğitim merkezinde, mobilya ve iç mekan tasarımı alanı öğretmenleriyle öğrencileri, 20 masa ile 80 tabure hazırladı.

Merkezin müdürü Timur Ergün, ilçede iki atölyede üretim yapıldığını, işletmelerde hazırlanan malzemeleri öğretmen eşliğinde öğrencilerin montajladığını söyledi.

Öğrencilerle depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalıştıklarını belirten Ergün, hazırlanan masa ve taburelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem bölgesine gönderileceğini kaydetti.

Gönüllü çalışan öğrenciler ise depremzedelere herkesin destek olması gerektiğini dile getirdi.





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