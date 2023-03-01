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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da polis ve jandarma ekipleri depremzede çocuklar için etkinlikler düzenledi

AA

Muğla'da polis ve jandarma ekipleri depremzede çocuklar için etkinlikler düzenledi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara moral vermek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği koordinasyonunda, ilçedeki otel ve apartlara yerleştirilen depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik, Burunucu Macera Parkı'nda "Polis Depremzede El Ele" etkinliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, çocukları ve ailelerini parkın girişinde karşıladı, çikolata ikramında bulundu.

Türk bayraklı balonlarla süslenen parktaki programa, 89 çocuk ile 96 aile katıldı. Çocuklar, mini oyun parkurlarındaki yarışmalarda mücadele etti.

Kırmızı beyaz balonlarla süslenen platformda, sihirbaz, balon ve köpük gösterisi yapıldı. Palyaço, tahta bacak ve şişme kıyafet kostümlü ekipler, çocukları eğlendirdi.

Etkinlikte 100 polis, aileleriyle gönüllü görev alırken polis cipi ve motosikletlere çocuklar ilgi gösterdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinden gelen Songül Yanık, gazetecilere, Muaythai şampiyonası için eşi ve çocuklarıyla Antalya'ya geldiklerini, final günü depremin yaşandığını söyledi.

Şampiyona için 30 kişilik kafileyle Antalya'da kaldıklarını anlatan Yanık, "Geri dönemedik. Evimiz ağır hasar aldı. Bize yardımcı oldular. Sonra da Marmaris'e geldik." dedi.

- Jandarma personeli öğrencilerle boyama yapıp oyun oynadı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Orhaniye İnci Narin Yerlice İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, depremzede çocuklara hediyeler verdi. Ekipler, öğrencilerle boyama yapıp oyun oynadı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Fethiye'de KYK yurdunda konaklayan depremzede çocuklar için moral ve destek etkinliği düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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