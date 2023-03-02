Bodrum Belediye Başkanı Aras yeniden deprem bölgesine gitti

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki bazı yerel basın temsilcileri ve gönüllülerle yeniden deprem bölgesine gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Hatay Arsuz bölgesinde Dostluk Kenti kurulmasına yönelik çalışmalar yürüten Bodrum Belediyesi, 780 vatandaşın barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde engelli, yaşlı ve kalabalık ailelere yerleşim için öncelik verilirken çocukların sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için pek çok etkinlik düzenleniyor.

Banyo, tuvalet, çamaşırhane, mobil kreş, oyun parkı gibi pek çok alanı içinde barındıran kentte gönüllü berber ve kuaförler de hizmet veriyor. Gönüllü animasyon ekipleri ise travmatik süreci çocukların bir an önce atlatması için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Başkan Aras, çalışmaları yerinde denetlemek ve deprem mağduru vatandaşların talep ve isteklerini yüz yüze dinlemek amacıyla Hatay Arsuz Dostluk Kenti'ne tekrar gitti.

Başkan Aras ve beraberindekiler, deprem bölgesinde ilk olarak İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra Bodrum Belediyesi Hatay Arsuz Dostluk Kenti'ne geçerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kurulan konteyner ve çadırları tek tek ziyaret eden Başkan Aras, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İspanyol Sahra Hastanesini de ziyaret ederek hastane yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aras ve gazeteciler, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven'e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gönüllüler Samandağ, Yayladağ ve Kırıkhan ilçelerinde deprem mağduru ailelere, gıda kolisi ve içerisinde çeşitli temel ihtiyaç maddeleri bulunan yardım paketlerini de teslim etti.

Başkan Aras ve beraberindekiler Antakya'nın merkez ilçelerinde de incelemelerde bulunduktan sonra Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde görevli olan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile bir araya da geldi.

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