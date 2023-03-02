Bodrum'un "çevreci anne"si Saynur Gelendost, ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 20 yıl önce hayatını kaybeden ve çevreyle ilgili çalışmalarından dolayı "çevreci anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2003 yılında 73 yaşında hayatını kaybeden Saynur Gelendost için Gümbet Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, yaptığı konuşmada, Gelendost'u ölümünün 20'inci yılında sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Gelendost'un Bodrum'un "Çevreci Annesi" olduğunu dile getiren Yurt, "Gelendost'un çevre mücadelesi çok büyüktü. Ben, 'gördüğümüz her yeşilde Saynur'un izi var' diyorum. O güzel kalpli kadın iyi ki bu dünyadan geçti. İyi ki biz onu tanımışız." dedi.

Mezarı başına gelen arkadaşları da yaptıkları konuşmalarla Gelendost'u ve anılarını anlattı.

Anma törenine Gelendost'un torunu Can Gelendost'un yanı sıra çok sayıda çevre gönüllüsü de katıldı.

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