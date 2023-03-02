Bodrum'da 4 yılda 796 kaçak yapı yıkıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 yılda 796 kaçak yapının yıkıldığı, 4 bin 84 yapının da mühürlendiği bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 2019'dan bu yana ilçe genelinde yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçede 4 yılda 796 yapı yıkılırken 4 bin 84 yapı da mühürlendi. Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılar belirlenen plan dahilinde yıkılırken, tebligatlara uyan çok sayıda mal sahibi ise yıkımı kendisi yapıyor.

Kaçak yapılaşmayla ilgili tüm yasal işlemler Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulanırken ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için belediye son olarak ilçedeki beton firmalarına "ruhsat alınmayan inşaatlara beton verilmemesi" konusunda tebliğde bulundu.

- Yıkım çalışmalarına tepki gösterildi

Ekipler, son olarak Ortakent Mahallesi Kemer mevkisindeki "doğal karakteri korunacak alan" içinde ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilen 6 blok yapının ikisini yıktı.

Yıkım sırasında bina sahipleri ile belediye ekipleri arasında çıkan tartışma sonrası arbede yaşandı. Belediye hizmet binasına da gelen bina sahipleri ile belediye ekipleri arasında çıkan arbedede fenalaşan kişilerden biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gruptaki 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili, kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Bodrum'da son bir yılda imar affı beklentisiyle kaçak yapılaşmanın arttığına dikkati çeken Aras, "Yaşanan tahrifatı engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca doğal karakteri korunacak ve tarımsal alanların yasa dışı parsellenerek kooperatif hissesi şeklinde satışıyla kaçak yapılaşma teşvik edilmektedir. Belediye olarak mevcut yasalar çerçevesinde, Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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