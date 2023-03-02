Hataylı depremzede kadınlar Muğla'da yöresel kömbelerini tanıttı

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MUĞLA (AA) - Muğla Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret eden Hataylı depremzede kadınlar yöresel kömbe yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla'da misafir edilen Hataylı depremzedeler, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde Muğlalı kadınlar ile buluştu.

Ziyarette depremzedeler Hatay Kömbesi yaptı, Muğla halkasının tarifini öğrendi.

Depremzede Nurhan Zeyniböcek, Muğla halkına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Olgunlaşma enstitüsünde iki kentin mutfağını bir araya getirdiklerini belirten Zeyniböcek, kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Enstitü Müdürü Mehmet Keleş de misyonlarından birinin kültürel değerleri araştırmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Depremzedeler için battaniye, uyku tulumu, polar, atkı, bere, şapka ürettikleri bilgisini veren Keleş, iki farklı kentin kültürünün kaynaşmasını istediklerini vurguladı.









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