Bodrumspor, Altay maçına odaklandı

MUĞLA (AA) - Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay karşılaşmasının zor bir maç olacağını ama iyi oynayarak üstesinden gelebileceklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 24'üncü haftasında 5 Mart Pazar günü saat 13.30'da sahasında Altay'ı konuk edecek Bodrumspor, Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin son 5 maçında 3 mağlubiyet 2 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip, 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, erteleme maçında Eyüpspor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Eyüpspor'a mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Taşdemir, "Üzgünüz ama lig devam ediyor. Pazar günü önemli bir maçımız var. Yaptığımız hataları telafi etmeye çalışacağız." dedi.

Altay'ın önemli bir rakip olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "Sıralama olarak aşağıda olabilir ama silinen bir 3 puanı var. Göztepe maçından sonra yaşadığı bir kaosu var. Yaşlı ve tecrübeli bir takım. Hocası değişti, bir reaksiyon gösterebilirler. Bizim için zor bir maç olacak. Kendi benliğimiz gibi oynayabilirsek üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Tecrübeli file bekçisi Diogo Sousa da tek odak noktasının Bodrumspor olduğunu vurgulayarak," Bu ekipte mücadele ettiğim için çok mutluyum. Her maçta kendi performansımı analiz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.