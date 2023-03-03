Fethiye'de depremzedeler için "askıda sebze ve meyve" kampanyası başlatıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde depremzedeler için "askıda sebze ve meyve" kampanyası başlatıldı.

Fethiye Belediyesi, Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası, Ziraat Odası ve Fethiye Afet Gönüllüleri işbirliğinde hayata geçirilen kampanyaya, esnaf ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlar destek veriyor.

Üretici pazarı girişindeki zabıta ofisinde toplanan sebze ve meyveler ilçede konaklayan depremzedelere dağıtılacak.

Afet Gönüllüleri sorumlusu Görkem Göktaş, "Damlaya damlaya göl olur" felsefesiyle yola çıktıklarını, kampanyanın sürdürülebilir olmasını amaçladıklarını, böylelikle birlik ve beraberlik içinde daha çok kişiye ulaşabildiklerini ifade etti.

Kampanyaya gönüllü destek veren Doğuş Çelik de vatandaşların bütçelerine göre yardım yapabilmesi için fırsat oluşturduklarını belirterek, "Vatandaşlar evine aldığı meyve ve sebzeden, afetzedelere de alarak bize teslim ediyor. Bizler de tutanak tutarak depremzedelere ulaştırıyoruz." diye konuştu.

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