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AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

AA

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Mete, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği toplantıda, görev süresinde AK Parti olarak büyük başarılara imza attıklarını belirtti.

Lideri ve partisinin çizgisinden hiç ayrılmayarak tarafına tevdi edilen her görevi hakkıyla yapma gayreti içinde bulunduklarını belirten Mete, "Bu davanın bir üyesi olarak başladığım siyasi yaşamımda, uzun yıllar vesayetin kırılmadığı dönemlerde, 'Marmaris İlçe Başkanı olacaksın' dendi gururla bu kutlu görevi uzun yıllar ifa etmeye çalıştık. 'Dinlen' dendi üye olarak koşturduk. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevi tevdi edildi başımızın üstünde tutarak taşımaya gayret ettik. Ancak liderim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimin talimatları dışında hiç hareket etmedik. Biz bir teşkilatçı olarak hamdolsun hiç görev talep etmedik, verilen görevi de hiç reddetmedik." diye konuştu.

Görev süresince birlikte görev yaptığı arkadaşlarından helallik isteyen Mete, şunları söyledi:

"Bugün huzurunuzda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in muvafakatiyle 2016 yılından bu yana sürdüğüm kutlu davamın Muğla İl Başkanlığından 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevimden ayrılıyorum. İnşallah bu süreç hepimiz için hayırlı olacaktır. Şu dakikadan itibaren teşkilatımın bir neferi olarak Türkiye Yüzyılı için 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri yolunda emirlerindeyim."

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