Fethiye'de polis ekipleri mesleklerini ve trafik bilincini öğrencilere anlatıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencilere polislik mesleği ve güvenli trafik bilinci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fethiye Trafik Büro Amirliği ekipleri, Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Trafik eğitim parkında gerçekleşen etkinlikte çocuklara polislik mesleği ve güvenli trafik bilinci anlatıldı. Bilgilendirme sonrası çocuklar, nostaljik polis arabasına ve motosikletlerine bindirildi.

Fethiye Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, bu tür eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.