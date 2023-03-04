Muğla'da öğrencilerden motosiklet sürücülerine kask uyarısı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, jandarma ekipleriyle motosiklet sürücülerine kask kullanmaları ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, Orhaniye İnci Narin Yerlici İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle, Orhaniye ile Bozburun Mahallesi arasındaki kara yolunda motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

Öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Hayatı Kafana Tak Güvenli Yaşamaya Bak" mottolu proje çalışması kapsamında motosiklet sürücüleri durdurularak kask ve koruyucu tertibat kullanımı bilgilendirmesi yapıldı.

Ayrıca öğrenciler tarafından tasarlanan "Hayatı Kafana Tak Güvenli Yaşamaya Bak" yazılı stiker çıkartmalar kask ve motosikletlerin görünür yerlerine yapıştırılıp güvenli sürüş broşürü dağıtıldı.

Motosiklet sürücüleri öğrencilerin uygulamasını memnuniyetle karşıladı.

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