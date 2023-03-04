AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Bodrum ve Milas'taki depremzedeleri ziyaret etti

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Bodrum ve Milas'ta depremzedeleri ziyaret etti.

Gökcan, Muğla Merkez, Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Yatağan, Dalaman, Ortaca, Marmaris, Datça ve Kavaklıdere'den sonra Bodrum ve Milas'taki deprem çalışmalarına katılarak, depremzedeleri ziyaret etti.

Milletvekili Gökcan ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Bodrum ve Milaslıların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Bodrum'da yaklaşık 10 bin, Milas'ta da 5 bin depremzedenin misafir edildiğini ifade eden Gökcan, şunları kaydetti:

"Milas Kaymakamımız Mustafa Ünver Böke ile Milas KYK Yurdu'nda misafir edilen depremzede kardeşlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hatay Antakya'dan gelen depremzede kardeşimiz Murat Yıldırım'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ve selamını aldık. KYK yurdunda misafir edilen depremzede kardeşlerimize 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Depremzede çocuklarımız için kreş açıldı ve depremzede kardeşlerimize sağlık hizmetleri veriliyor. Misafirperverlikleri için Milaslı ve Bodrumlu hemşerilerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Devletimiz yaraları saracak güç ve kudrete sahiptir. Depremzede kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Depremzede vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyor, yaraları hızlıca sarıyoruz."

Gökcan, Bodrum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Bodrum Askeri Kampı'nda misafir edilen depremzedeleri de ziyaret etti.





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