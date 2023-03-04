Datça'da yeni mezarlık için alan incelemesi yapıldı

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde 69 dönümlük yeni mezar yeri için alan incelemesi yapıldı.



İlçe Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki heyet, Datça İlçe merkezindeki İskele mahallesi eski ve yeni mezarlık alanlarının doluluğu sebebiyle, yeni yer tespiti için önerilen 69 dönümlük alanda incelemelerde bulundu.

Tarla ve fundalık vasfındaki alanda inceleme yapan Kaymakam Çoban ve mezarlık alanı belirleme komisyon üyeleri, yeni kurulacak alanın mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına karar verecek.



Mezarlık yerine, mezarlık yeri seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre hıfzıssıhha kurulunca karar verileceği bildirildi.

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