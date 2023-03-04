Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler iki şüpheliyi uyuşturucu satışı yaptığı sırada suç üstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 32 parça esrar ve metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Serhat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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