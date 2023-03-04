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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 14. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Romanya ve Rusya'dan 27 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

İkinci ayak yarışlarının depremlerden dolayı ertelendiği trofenin 3. ayak ilk gün yarışlarında, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar iki grup halinde start aldı. İlk gün yarışlarında koy içinde iki yarış yapıldı.

Trofenin üçüncü ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

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