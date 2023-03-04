Marmaris'te "4. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "4. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı.

Siteler Mahallesi'ndeki Club Turban Yazıcı Otel'de düzenlenen ve 2 gün sürecek etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden 25 firma ile Türkiye'deki yat kaptanları katılıyor.

Yat kaptanları ile yatçılık sektörünün önde gelen firmalarının bir araya geldiği etkinliğin sonunda hazırlanan rapor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve paydaşlara sunulacak.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, gazetecilere, etkinliğe uluslararası firmaların ve yat kaptanlarının duyduğu ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Etkinliği depremler dolayıyla eğlence yapmadan gerçekleştirdiklerini belirten Karagöz, "Türkiye'deki yat kaptanlarını dünya, Avrupa ve ülkemizdeki çeşitli firmalarla bir araya getiriyoruz. Bu etkinlikte iki taraf tanışıp karşılıklı maddi manevi kazanç elde ediyor, iş birliği yapıyor, 2-3 gün bir arada oluyor. Taraflar yenilikleri, sektörün güncel durumlarını öğreniyor." dedi.

Karagöz, etkinlikleri aynı zamanda Türkiye’deki yatçılığın konuşulup fikir alışverişi yapılan çalıştay tarzında yaptıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"Burada geleceğe nasıl hazırlanırız, sektöre nasıl katkı sunarız, nasıl daha iyi bir yere geliriz, yurt dışına nasıl daha çok kaptan ihraç edeceğiz, nasıl daha iyi kaptan yetiştireceğiz gibi çalışmalar yapıp fikir yarıştırıyoruz. Etkinlik sonucunda bir rapor hazırlayıp devlet büyüklerimizle paylaşacağız. Çok yönlü olan bu etkinlik, sektörün yaralarının sarılmasına ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor."

- "Koylarımızı koruyup geleceğe taşımalıyız"

Yatçılıkta dünyanın en iyisi olduklarına vurgu yapan Karagöz, "Marmaris, Göcek, Fethiye gibi çok güzel koylarımız var, bu güzellikleri koruyup geleceğe taşımalıyız. Dernek olarak bu konuda çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Karagöz, 25-30 sene evvel yurt dışından Türkiye'ye yat kaptanları gelirken şimdi yurt dışına kaptanlar gönderildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünyanın en iyi yatlarını ve en iyi marina işletmeciliğini yapabiliyoruz. Dünyanın en iyi marinaları bizde. Sorunlarımız da var tabii ki ama bu tür etkinliklerle bunları da aşacağız. Yat ve marinada çok iyi bir yerdeyiz. Gurur duyulacak, ülkemizi başarıyla temsil eden firmalarımız var."



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