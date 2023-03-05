Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 63 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 82 Omar Imeri), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Aminu Umar (Dk. 24 Celal Dumanlı), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 82 Musah Mohammed)

Altay: Eren Karataş, Naderi (Dk. 79 Murat Uluç), Björkander, Ceyhun Gülselam (Dk. 59 Mehmet Gündüz), Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 79 Deniz Kadah), Salih Sarıkaya, Paixao, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 59 Yusuf Tekin)

Goller: Dk. 31 Kenan Özer, Dk. 51 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Paixao (Altay), Dk. 89 Üzeyir Ergün (Bodrumspor)







MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bodrumspor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.

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