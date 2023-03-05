Bodrumspor-Altay maçının ardından

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altay'ı sahasında 2-0 yenen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, takımın baştan sona kadar maça hükmettiğini söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, kendileri için önemli bir maç olduğunu ifade etti.

Geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu hafta verecekleri direncin önemli olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "İlk üçten, dörtten kopmamak adına bizim için önemli bir maçtı. Oyuncu kardeşlerim maçın başından sonuna kadar oyuna hükmettiler. Attığımızdan çok daha fazlasını da atabilirdik, çok gol kaçırdık. Ama önemli olan 3 puandı. Aldığımız için çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.





- Altay cephesi





Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü de sistem anlamında bir değişiklik içerisinde olduklarını dile getirdi.

Değişiklikten dolayı zaman zaman saha içerisinde problemler yaşadıklarına dikkati çeken Üzümcü, şunları söyledi:

"Oyuncularımın isteğinden, arzusundan, mücadelesinden daha iyisini yapmak istemelerinden son derece memnunum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ben hafta hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Daha iyisini de yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Birlik beraberlik içerisinde üzerine koyarak mutlaka hatalarımızdan da ders alarak daha iyi sonuçlar alacağız."

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