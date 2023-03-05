Marmaris'teki "4. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "4. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği sona erdi.

Siteler Mahallesi'ndeki Club Turban Yazıcı Otel'de düzenlenen ve iki gün süren programda, çeşitli ülkelerden 25 firma ile Türkiye'deki yat kaptanları katıldı.

Etkinlikler kapsamında hukuk, deniz ve çevre konularında paneller düzenlendi.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, gazetecilere, etkinliğin uluslararası standartlarda çok verimli geçtiğini söyledi.

Yat kaptanlarının etkinliğe gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Karagöz, "Çok mutluyuz, gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik. Aldığımız geri dönüşler çok olumlu, etkinliğimiz çok iyi geçti. Bu durum bize cesaret verdi." dedi.

- "Kaptanlarımız çok memnun kaldı"

Karagöz, hukuk, deniz, çevre konularında düzenledikleri konferansların verimli geçtiğini söyleyerek, "Kaptanlarımız çok memnun kaldı, bu etkinliğe destek oldular. Bilgi paylaşıldı. Bizlere inandılar. Firmalarla bir araya gelmelerinde herkes kazançlı oldu. Bu durum da bizleri de motive ediyor. Büyük bir aile olduğumuzu bu etkinlikle gösterdik." ifadesini kullandı.

Yat kaptanlarından Barış Erdoğan da ilk kez katıldığı etkinliği keyifli ve profesyonel bulduğunu, yeni insanlarla tanıştığını ifade etti.

Orhan Ünal ise 2019'dan beri takip ettiği etkinliğin her geçen yıl daha da geliştiğini vurguladı.



Ergün Bağlı da etkinliğin sektör adına çok faydalı ve verimli geçtiğini, son yıllardaki en kapsamlı etkinlik olduğunu kaydetti.



Adem Belgrat, etkinliğin verimli geçtiğini, derneğin avukatlarından da çok şey öğrendiğini aktardı.



Dernek yönetimince etkinliğin sonunda hazırlanan raporun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve paydaşlara sunulacağı bildirildi.

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