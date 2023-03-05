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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Romanya ve Rusya'dan 27 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

İkinci ayak yarışlarının depremlerden dolayı ertelendiği trofenin 3. ayak ilk gün yarışlarında, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar iki grup halinde koy dışına çıkarak tekrar koy içinde finişe geldi.

Altı etaptan oluşan trofenin 3. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-0

1- Eker 40 (Ahmet Eker)

2- Vakkorama (Erhan Karaca)

3- Vings Racing (Fırat Şahin)

IRC-1

1- Strekoza (Mikhail Mischenko)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Yogi Bear (Murat Tan)

IRC-2

1- Avolare (Dağhan Başpınar)

2- Vamos-İzocam (Erce Demirtaş)

3- Suana (Tolga Pamir)

IRC-3

1- Ada Sailor-Adaköy Marina (Ali Öztürk)

2- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

3- Looping (Roman Savrasov)

IRC-4

1- M2 (Hasan Cıplak)

2- Boomerang (Serdar Şahin)

3- Kaçamak (Ali Toker)

Organizasyonun 4. ayak yarışları, 1-2 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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