Bodrumspor, Mert Topuz'u transfer etti

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MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, kaleci Mert Topuz'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Mert Topuz. Son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Mert Topuz ile sözleşme imzaladık. Mert Topuz'a formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Topuz'un sözleşmesinin 1,5 yıllık olduğu bildirildi.





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