Depremzede kadın, kedisi "Tarçın"a Bodrum'da kavuştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Hatay'daki evleri depremlerde hasar gördüğü için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen afetzede kadın, sarsıntıdan korkup kaçan 6 aylık kedisi "Tarçın"a yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Özel sektörde eğitim danışmanı olarak çalışan iki çocuk annesi Ceylan Altun'un İskenderun ilçesindeki evleri, 6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depremde zarar gördü.

Deprem sırasında korkup kaçan kedisini uzun süre aramasına rağmen bulamayan Altun, staj için Bodrum ilçesinde bulunan avukat kızı ve arkadaşının yanına geldi.

Altun'un kedisi, depremzede bir tanıdığının evde tekrar yaptığı arama sonucu 24 gün sonra bulundu.

Bodrum'da faaliyet gösteren İnsanca Yaşam Derneği üyelerinin girişimiyle kedi, bir yardımsever tarafından ilçeye getirildi.

Bodrum Afet Koordinasyon Talep Kabul Merkezi önünde kedileri "Tarçın"ı teslim alan Altun ve çocukları, kavuşma sırasında sevinç yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ceylan Altun, benzer felaketlerin tekrarlanmamasını diledi.

Altun, desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İnsanca Yaşam Derneği üyelerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.