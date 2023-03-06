Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamehmet Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese, uyuşturucu madde arama köpeği "Kont"un da katılımıyla düzenlenen operasyonda metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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