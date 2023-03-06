Marmaris'teki kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor.

Marmaris Belediyesince yıkım kararı verilen kaçak ve izinsiz yapılar belirlendi. Verilen yıkım kararının ardından belediye ekiplerince Beldibi Mahallesi'nde imara aykırı ek kat çıkılan bir evin kaçak katı yıkıldı.

Ekipler, Armutalan Mahallesi'nde bir binanın imara aykırı zemin kat dükkan büyütmelerini, başka bir binanın ise mimari projesine aykırı çekme mesafelerine yapılan sundurmalarını da yıktı.

Yıkımlar esnasında güvenlik güçleri önlem aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada kaçak yapılarla mücadelenin süreceğini söyledi.

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