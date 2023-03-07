Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu çerçevede Dalaman ilçesinde kenevir ekimi yapıp satışını yaptığı tespit edilen E.İ'yi takibe alan ekipler şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, ev ve serasında yapılan aramada, bir miktar esrar ile 100 kök kenevir ele geçirildi.

Zanlı, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.









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