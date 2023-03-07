Bodrum'da bir kişinin çocuğunun yanında saldırıya uğraması güvenlik kamerasında

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin çocuğunun yanında saldırıya uğrama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden bir sürücü, trafikte tartıştığı öne sürülen başka bir kadın sürücüye hakaret etti. Bu sırada 4 yaşındaki çocuğuyla yol kenarında yürüyen M.C.M, bu kişiye uyarıda bulundu.

Bunun üzerine otomobilinden inen şüpheli, M.C.M'nin üzerine yürüyüp hakaret etti. Çocuğunu korumak için şüpheliden kaçan M.C.M, çevredeki bir restorana sığındı. Şüpheli peşinden gittiği M.C.M'yi restoranda darbetti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sürücünün kendisine uyarıda bulunan M.C.M'nin peşinden gelerek restoranda darbettiği, çalışanların araya girmesiyle şüphelinin uzaklaştırıldığı görülüyor.



M.C.M'nin olayın ardından polis merkezine giderek, bu kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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