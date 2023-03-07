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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da yaşayan depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

AA

Datça'da yaşayan depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde depremzede çocuklar, düzenlenen çeşitli etkinliklerle moral buluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen aileler, kentte konaklamaya devam ediyor.

İlçede yaşamaya başlayan çocuklar için, Kent Park'ta moral etkinliği düzenlendi. Özel bir okulda görev yapan okul öncesi öğretmeni Seren Şafak ve gönüllü Psikolog Cansu Coşar eşliğinde, eğlenceli çocuk atölyeleri, tiyatro, müzik, dans ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Datça Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin, önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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