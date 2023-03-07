Datça'daki yardımsever grup Mardinli çocuklara bot ve mont gönderdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesindeki yardımsever grup tarafından temin edilen bot ve montlar, Mardin Hisaraltı Köyü ilkokulundaki çocuklara gönderdi.
İlçede yaşayan ve 7 kişiden oluşan grup tarafından "Bir yol daha var" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında temin edilen malzemeler, Oyuncak Kardeşliği Sivil Toplum Örgütü Kurucusu Ümit Kavak tarafından Datçalı yardımseverler adına çocuklara ulaştırıldı.
Grup tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Mardin'e gitmek için yola çıktıkları, yaşanan deprem felaketi nedeniyle yoldan geri dönüldüğü bildirildi.
Özellikle doğudaki köy okullarında eğitim gören çocuklara, minik kalplere, ihtiyacı olan malzemelerde yardımcı olmanın hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Başlattığımız kampanya ile şimdi de Mardin'deki 110 çocuğumuza bot ve mont gönderdik. Kampanyalarımız, desteklerimiz devam edecek. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.